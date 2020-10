Agência do Detran-MS em Dourados emite mais de três mil documentos de veículos em setembro

Dourados foi a primeira cidade do Estado a ser beneficiada com o atendimento por agendamento e a segunda com o sistema de pagamento com cartão de débito - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Com o atendimento presencial sendo realizado com agendamento online desde junho nas agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Dourados, o número de CRV’s (Certificado de Registro de Veículos durante) também conhecido como DUT ou recibo de compra e venda, ultrapassou três mil emissões no mês de setembro. No total, 617 foram emitidos na agência da Marcelino Pires, 950 por condutor particular e 1.450 por meio de despachante.

O gerente regional, Aparecido Dias Duarte, comenta que a procura dos serviços realizados por despachante é maior desde que a possibilidade foi iniciada. “Os clientes preferem a comodidade do serviço a fim de não enfrentar fila. Porém, desde que iniciamos o atendimento por agendamento a aglomeração não é mais realidade na agência”, finaliza.

Dourados foi a primeira cidade do Estado a ser beneficiada com o atendimento por agendamento e a segunda com o sistema de pagamento com cartão de débito. A modernização surgiu para facilitar a vida do cliente, uma vez que os pagamentos só podiam ser feitos com dinheiro em espécie ou cartões do Banco do Brasil.

A baixa da guia [confirmação do pagamento e liberação do documento] que demorava até três horas para bancos não conveniados, tem sido realizada em menos de dez minutos, evitando cada vez mais a aglomeração no local.

O Detran-MS tem modernizado os seus serviços desde o início do ano, já são mais de cinquenta opções digitais disponíveis no portal Meu Detran e agora no aplicativo Detran Mobile.

Endereço:

As agências do Detran-MS em Dourados estão localizadas na Avenida Marcelino Pires, 334, sala 3, Jardim Clímax e na rua Coronel Ponciano, nº 600.

Viviane Freitas, Detran-MS