Agência do Detran-MS em Anastácio suspende atendimento e serviços serão realizados em Aquidauana

Unidade Detran MS/Anastácio - (Foto: Detran MS)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) suspendeu o atendimento, pelos próximos sete dias, na agência que atende o município de Anastácio, distante cerca de 120 km de Campo Grande. A decisão foi tomada como forma de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) já que dois funcionários que atendem no local foram afastados com sintomas da doença.

“Fizemos a testagem, afastamos os dois servidores e os demais que tiveram contato com eles. Agora vamos aguardar os resultados e caso seja possível, reabriremos após sete dias”, informou o diretor-adjunto do Departamento, Valter Bortoletto. De acordo com ele, os clientes têm a opção de se dirigir até a agência de Aquidauana caso necessitem de algum atendimento presencial.

O Detran tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. Caso algum servidor ou funcionário terceirizado seja infectado, o mesmo deverá permanecer afastado por 14 dias e terá o acompanhamento conforme orientado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Detran Digital

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.

Acesse o site e confira todos os serviços disponíveis.