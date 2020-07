Agência do Detran-MS de Dourados será ampliada para dar maior agilidade aos atendimentos

O valor total da obra será de R$ 1,6 milhões - (Foto: Divulgação)

A segunda maior agência do Detran em Mato Grosso do Sul será ampliada a fim de dar maior comodidade aos seus clientes e servidores. A assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação aconteceu nesta quinta-feira (23.7).

A arquiteta do Detran, Maria Moura, diz que a obra deverá ser iniciada na próxima segunda-feira e a empresa tem 18 meses para concluí-la. “O projeto prevê a manutenção e ampliação das instalações elétricas da unidade, assim como rede de cabeamento elétrico, malha de aterramento, a construção de uma nova edificação, disposição de uma passarela coberta e um novo pórtico de entrada”, comenta.

Maria ressalta que o primeiro passo será a construção de um novo bloco, que servirá de apoio durante a reforma, a fim de que não interrompa o atendimento. “A cada novo bloco reformado, os servidores serão alocados no setor de apoio e ao finalizar a obra, ele será dividido entre refeitório e setor jurídico da agência”, encerra.

Para o diretor-adjunto do Detran, Valter Bortoletto, uma cidade como Dourados, que possui 120 mil condutores e 160 mil veículos, precisa de espaços adequados para o atendimento. “Queremos oferecer mais conforto tanto para os nossos clientes quanto para os nossos servidores. Neste momento de pandemia, em que sabemos que a limpeza e organização são fundamentais para garantir a segurança de todos, essa reforma trará melhores condições a todos”.

Segundo Bortoletto, durante a pandemia, na agência de Dourados são realizados 400 atendimentos diariamente, conforme o limite de 30% autorizado pelo município. Em dias normais, esse número sobe para 1300 atendimentos diários.

O processo de licitação foi iniciado em maio e a empresa JP Engenharia Ltda se sagrou vencedora após a tomada de preços com as demais concorrentes. O valor total da obra será de R$ 1,6 milhões, uma economia de R$ 100 mil comparado ao valor previsto.