Agehab faz sorteio para definir apartamento de famílias contempladas nos residenciais do Aero Rancho

Residenciais Jardim Aero Rancho - (Foto: Edemir Rodrigues)

Para definir em qual bloco e apartamento cada futuro morador dos residenciais Jardim Aero Rancho CH7 e CH8 vai morar, ocorreu o tradicional sorteio na manhã desta sexta-feira (18) no Centro Administrativo da Caixa Econômica Federal (CEF). Localizados na Capital, os dois empreendimentos são a concretização do sonho da casa própria para centenas de beneficiários.

Representantes da instituição financeira, da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), se reuniram com dois selecionados que representaram os demais para realizarem o ato. A redução no número de participantes dos últimos sorteios acontece em respeito as medidas de distanciamento social durante a pandemia de Covid-19.

A fim de garantir segurança e qualidade de vida quando mudarem para os imóveis, os moradores foram orientados a efetuarem as vistorias em suas respectivas unidades habitacionais para atestar a inexistência de problemas construtivos, que poderá ser feita somente quando os imóveis estiverem desocupados e até a data de assinatura do contrato.

Como parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), os dois empreendimentos somam juntos pouco mais de R$ 41 milhões.