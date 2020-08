Agehab notifica mutuários do interior do Estado por irregularidade contratual

Foram notificados beneficiários do Distrito de Ipezal e Conjunto Habitacional Rachid Neder, em Angélica; Conjunto Habitacional Projeto Estrela III, em Mundo Novo e Conjunto Habitacional Jardim dos Pássaros II, em São Gabriel do Oeste. - (Foto: Divulgação/AGEHAB)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou hoje (27), no Diário Oficial do Estado (DOE), edital de notificação por irregularidade da situação contratual e de parcelamento habitacional nos municípios de Angélica, Mundo Novo e São Gabriel do Oeste.

Segundo o edital a não regularização da situação de descumprimento contratual, no prazo de dez dias contados da publicação, permitirá a Agehab o ajuizamento de ação judicial cabível.

Foram notificados beneficiários do Distrito de Ipezal e Conjunto Habitacional Rachid Neder, em Angélica; Conjunto Habitacional Projeto Estrela III, em Mundo Novo e Conjunto Habitacional Jardim dos Pássaros II, em São Gabriel do Oeste.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151.