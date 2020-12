Agehab notifica mutuários de Nova Andradina por inadimplência

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua notificando mutuários por inadimplência - (Foto: Divulgação)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua notificando mutuários por inadimplência. No Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (3), edital publicado notifica moradores de Nova Andradina. Prazo para regularização é de dez dias.

Segundo o documento, a notificação é para moradores do Conjunto Habitacional Durval de Andrade Filho e Conjunto Habitacional Argemiro Ortega Gutierrez IV. O nome dos beneficiários pode ser consultado no edital.

O prazo para a regularização de descumprimento contratual é de dez dias, contados da data da publicação do edital. Caso não haja acordo, caberá a Agehab o ajuizamento de ação judicial cabível.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou com a Agehab pelo telefone (67) 3348-3100.