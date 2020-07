Agehab notifica moradores por irregularidade contratual

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou com a Agehab - (Foto: Reprodução)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou hoje (28.07), no Diário Oficial do Estado (DOE), edital notificando beneficiários do interior do Estado por irregularidade da situação contatual de financiamento e parcelamento habitacional.

Foram notificados moradores do Conjunto Habitacional, Central, em Aral Moreira; Conjunto Habitacional, Lagoa Bonita, em Deodápolis; Conjunto Habitacional Alto da Glória II, em Glória de Dourados e Conjunto Habitacional Morar Melhor, em Vicentina.

Segundo o edital, a não regularização da situação, no prazo de dez dias, contados da data de publicação, possibilitará a Agehab o ajuizamento de ação judicial cabível.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/3144 ou 3155.