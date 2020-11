Agehab notifica beneficiários de Rio Verde de Mato Grosso e Figueirão por irregularidade contratual

As irregularidades mais comuns são venda do imóvel, aluguel, cessão, abandono e não pagamento das prestações - (Foto: Edemir Rodrigues)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua notificando beneficiários por irregularidade na situação do contrato e parcelamento habitacional. Prazo para regularizar situação é de dez dias.

Moradores dos Conjuntos Habitacionais Loteamento Velho e Nova Conquista, em Figueirão e Conjunto Habitacional Santa Teresinha II, em Rio Verde de Mato Grosso foram notificados pela agência. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (12).

Os beneficiários devem entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151.

Segundo a Gerência de Gestão de Empreendimento da Agehab as irregularidades mais comuns são venda do imóvel, aluguel, cessão, abandono e não pagamento das prestações.