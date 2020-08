Agehab lança licitação para construção de bases do Lote Urbanizado em Corumbá

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (11), aviso de lançamento de licitação do tipo menor preço para execução de bases do projeto Lote Urbanizado no Loteamento Conquista Guató, em Corumbá.

Cada base construída pelo governo do Estado terá 42,56 m² onde a família selecionada irá construir sua moradia no prazo de até 24 meses. O Município participa com o terreno e assistência técnica. O beneficiário ainda tem a opção de financiar a estrutura do telhado.

O projeto atende famílias com renda familiar de até R$ 4.685 e que não tenham sido beneficiadas por nenhum programa habitacional. Entre os critérios de pontuação estão, mulher chefe de família; tempo de residência no município; famílias com filhos menores de 18 anos; famílias com dependentes idosos ou com doença crônica incapacitante para o trabalho e idoso

Segundo o aviso de lançamento, a abertura será realizada dia 1° de setembro, às 9h, na sede da Agehab, localizada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 – Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Os interessados poderão consultar o edital no site www.agehab.ms.gov.br/licitacao.

Rosana Moura, Agehab