Agehab lança edital para obras em Paranhos e Aquidauana

O edital com as informações está para consulta no site da Agehab - (Foto: Arquivo)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) lançou edital de licitação para construção de bases do Lote Urbanizado em Paranhos e execução de obra de infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais) em Aquidauana.

O aviso de lançamento está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (24). O edital com as informações está para consulta no site www.agehab.ms.gov.br.

Para as duas obras, a licitação será do tipo Menor Preço e a abertura será realizada na Agehab, localizada na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n° 108 – Bairro Tirandentes.

No dia 04 de dezembro, às 9h, será a abertura para a obra de construção de bases em Paranhos. Já no dia 11 de dezembro, às 9h, será a abertura para a obra de infraestrutura no Loteamento Jardim Pantanal, em Aquidauana.