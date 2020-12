Agehab faz a entrega de mais 200 moradias, desta vez beneficiando famílias de Costa Rica

O Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Costa Rica, entregou nesta terça-feira (15) 200 unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). As famílias contempladas receberam as chaves de seus lares em solenidade que contou com a presença da diretora-presidente da Agência de Habitação Popular (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez.

Por causa do aumento nos casos de Covid-19, moradores do município localizado a cerca de 300 km da Capital receberam as chaves da tão sonhada casa própria em evento realizado respeitando as medidas de biossegurança, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), sem aglomeração e com a entrega sendo feita para um mutuário por vez. Foram alguns meses na espera, seja fornecendo a documentação exigida, seja aguardando a construção das casas, para a realização da conquista tão esperada.

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, é um momento bastante propício para que isto aconteça. “O Estado vem cumprindo seu papel. Essas famílias têm agora a sua própria casa e podem passar o Natal na mesma, comemorando mais um direito conquistado”.

As unidades estão localizadas no Residencial Flor do Cerrado (módulos I, II, III e IV) e cada uma possuí 46,64m² de área construída, contendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta. Outras características das construções são a laje e o sistema de aquecimento solar de água. Ao todo, foram investidos R$ 18,6 milhões, sendo que R$ 2.024.052.21 são recursos do Governo de Mato Grosso do Sul.

O FDS tem o objetivo de financiar projetos de relevância social na área de habitação popular. O mesmo é voltado para famílias de baixa renda, concedendo financiamento com subsídios.

Davi Nunes Souza, Agehab

Foto: Divulgação