Agehab e Prefeitura de Alcinópolis consolidam parceria que beneficiará mais 25 famílias

Com mais uma parceria, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) firmou para este ano compromisso com a Prefeitura de Alcinópolis. - (Foto: Secom MS)

Com mais uma parceria, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) firmou para este ano compromisso com a Prefeitura de Alcinópolis. Através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a meta é construir, pelo menos, 25 casas para famílias no município ainda em 2021.

Na tarde desta sexta-feira (22), a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, se reuniu com o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, e o secretário de Assistência Social, Aloisio Martins Pereira, para decidir pequenos detalhes em prol da construção de unidades habitacionais. Maria de Lourdes, gerente de Habitação da Agehab, também se fez presente.

A fim de corrigir o déficit de moradia no perímetro urbano, o prefeito vê na parceria a principal ferramenta para a concretização do projeto. “O município tem o programa próprio de habitação, denominado “Construindo Sonho”, e nós viemos até a autarquia, para firmar essa aliança, que resultará em mais casas para a população”, pontua Dalmy Crisóstomo.

O Governo do Estado é atento com relação a demanda de cada município. Para Maria do Carmo, programas habitacionais valorizam a dignidade humana e devem sempre ser levados em consideração. “Mostram o respeito do Governo e dos municípios parceiros pelo cidadão, que é atender todas as pessoas de forma justa, de acordo com o critério dos programas”, diz a diretora-presidente da Agehab.