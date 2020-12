Agehab e Nova Andradina vão sortear 128 apartamentos do programa Casa Verde e Amarela

Após o sorteio, as famílias selecionadas devem apresentar documentação para comprovação dos critérios atendidos na Agência Municipal de Habitação - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em parceria com a Prefeitura de Nova Andradina, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vai sortear nesta quarta-feira (9), às 15h30, 128 apartamentos dos condomínios Zulmira Cesar de Oliveira e Maria Augusta de Oliveira. As moradias estão em fase final de construção no bairro Vila Operária, com 90% de conclusão.

O sorteio será realizado na sala de reuniões da Agehab em Campo Grande, de forma online e transparente no sistema eletrônico. Quem quiser acompanhar pela internet, ao vivo, pode acessar o canal da prefeitura no YouTube.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o sorteio não será aberto ao público e contará apenas com a presença de representantes da Agehab e do município.

De acordo com decreto municipal, o período de inscrição encerrou dia 16 de maio de 2019. Já a relação de candidatos habilitados para o sorteio foi publicada em Diário Oficial no dia 26 de março de 2020.

O sorteio seguirá as regras da Portaria Nº 163, do Programa Casa Verde e Amarela. Com a finalidade de atender as cotas, das 128 unidades habitacionais, 5% serão destinadas aos idosos e 10% às pessoas com deficiência, além do atendimento obrigatório para crianças com microcefalia.

As demais unidades serão distribuídas para sorteio entre as famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias de que façam parte pessoa(s) com deficiência, conforme critérios nacionais; famílias com filho em idade inferior a 18 anos; famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou somente por um responsável legal por crianças e adolescentes); e famílias de que faça parte pessoa com doença crônica e incapacitante para o trabalho, conforme critérios municipais.

