Campo Grande realiza sorteio de 150 apartamentos no Jardim Canguru; saiba como participar

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou nesta terça-feira (02) no Diário Oficial, uma convocação para famílias com renda bruta até R$ 1.800,00 para o sorteio de 150 unidades habitacionais no Programa Minha Casa Minha Vida em construção, em Campo Grande, no empreendimento Condomínio Residencial Jardim Canguru. Interessados devem efetuar a inscrição ou atualização dos dados cadastrais.

Para participar do sorteio, o candidato deve ter feito a inscrição ou última atualização de dados dentro do período de 24 meses, a partir da data de publicação do edital.

São critérios nacionais e estaduais de priorização para sorteio dos candidatos a beneficiários: famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por documento emitido pela Defesa Civil; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado pelo Cadastro Único; entre outros.

Para Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agehab, mais uma porta se abre a quem tanto precisa. “Essas unidades habitacionais vão trazer mais segurança e esperança a centenas de pessoas”, diz.

O processo poderá ser feito até o próximo dia primeiro. Para conferir o edital de convocação, bem como os demais critérios de participação, acesse a edição nº 10.396 do Diário Oficial do Estado, páginas 21 e 22.

Mais informações, nos telefones 0800 647 3120 e 3348-3150.