Aeroporto de Três Lagoas reabrirá depois de quase 10 meses fechado

Aeroporto Municipal de Três Lagoas - (Foto: Reprodução/ Rádio Caçula)

A partir desta segunda-feira o aeroporto de Três Lagos será reaberto depois de quase dez meses fechado por causa da Covid-19. Com a areabertura o aeroporto contará, por enquanto, com rotas regulares de Três Lagos e Campinas, com voos nas segundas, quartas e sextas-feiras.

O munícipio informou que traçou um plano para evitar o contágio pela Covid-19 no aeroporto. As medidas foram discutidas em uma reunião da Prefeitura de Tres Lagoas com a Comissão de Segurança Aeroportuária, para a apresentação de embarque e desembarque de passageiros, juntamente com o fluxo de pessoas nas instalações.

A direção do aeroporo tinforma que conta com o apoio das polícias civil, militar e federal, juntamente com o corpo de bombeiros em casos mais graves para garantir a segurança do aeroporto. E que cumpre todos os protocolos exigidos da Agencia Nacional de Aviação Cicil (ANAC).

O Aeroporto de Três Lagoas está fechado desde março de 2020 em voos comerciais, e desde junho as empresas aéreas não atuam no local.