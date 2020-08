Aeroporto da Capital está aberto para pousos e docolagens nestes domingo

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) - ( Foto: Captura/ Jornal A Crítica)

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de Campo Grande está aberto neste domingo para pousos e decolagens, sendo seis voos previstos para chegada e cinco previstos para saída da Capital.

Em função das restrições adotadas para conter a pandemia do Covi-19, o aeroporto tem tido poucos voos por dia.

No site da Infraero os clientes do transporte aéreo podem acompanhar os voos de modo online.

Site:infraero.gov.br