Aegea assume saneamento prometendo universalizar esgoto antes dos 10 anos previstos

Em solenidade na sede da Sanesul, foi assinado na manhã desta sexta-feira, dia 05, contrato da Parceria Público-Privada (PPP) entre Governo do Estado e a empresa Aegea, para a operação dos serviços de coleta, afastamento e tratamento do esgoto em 68 cidades do estado.

E durante entrevista coletiva à imprensa o governador Reinaldo Azambuja, falou sobre a promessa de antecipação da universalização do tratamento de esgoto.

O CEO da Aegea, Radamés Casseb, explicou que o planejamento inicial do projeto, feito pela equipe do Governo do Estado, é o que possibilita antecipar as metas.

A Ambiental MS Pantanal é a empresa da Aegea Saneamento que ficará responsável pela operação dos serviços de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul, beneficiando cerca de 1,7 milhão de pessoas.

Katiuscia Fernandes - Subcom