Adolescente é baleada nas costas em festa de aniversário no Rio

Entrada do condomínio onde Júlia foi baleada - (Foto: Lívia Torres/TV Globo)

A polícia civil do Rio investiga de onde partiu o tiro que feriu Júlia Borges, de 17 anos, na noite deste sábado, 7. A adolescente comemorava o aniversário de um primo em família, na Tijuca, zona norte do Rio, quando foi atingida nas costas por uma bala perdida.

O caso está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca), que apura quem foi o autor do disparo. A delegacia vai ouvir testemunhas e familiares da vítima.

Segundo relatos de testemunhas, os gritos da jovem, que estava na varanda do apartamento, começaram a ser ouvidos na hora do parabéns. "Chamei as crianças para cortar o bolo e ouvi um grito muito forte. Minha cunhada verificou que a camisa dela estava com um furo. Ela começava a gritar: 'tomei um tiro, tomei um tiro", contou em depoimento à TV Globo o tio de Júlia, Anderson Ramos.

A adolescente foi encaminhada para o Hospital Quinta DOr e está fora de perigo.