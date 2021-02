Administrativos da Educação são convocados para inspeção médica e posse

Os editais compreendem a convocação de Agentes de Atividades Educacionais (Agentes de Limpeza, Agentes de Merenda), além de Assistentes de Atividades Educacionais - (Foto: Divulgação)

O Diário Oficial do Estado lista na edição desta terça-feira (09), os candidatos convocados para Inspeção Médica e Posse, do Concurso Público para Provimento de Cargos de Apoio à Educação Básica. Os editais e anexos constam entre as páginas 43 a 51 do DOE.

Segundo o documento, a inspeção médica acontece na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária, localizada na Rua Franklin Roosevelt, 68, no Jardim Aclimação em Campo Grande. Já a posse, na Secretaria de Estado de Educação, no Parque dos Poderes, na Avenida do Poeta, s/n, Bloco 5, em Campo Grande.

Nas listas publicadas constam o número da inscrição, nome do candidato, classificação, localidade, data e horário da Inspeção Médica, bem como da Posse. Os editais compreendem a convocação de Agentes de Atividades Educacionais (Agentes de Limpeza, Agentes de Merenda), além de Assistentes de Atividades Educacionais.

Os candidatos devem estar atentos aos documentos, laudos e exames necessários à apresentação no dia da Perícia e à comprovação dos requisitos para a posse. Para conferir o edital completo, o candidato deve acessar www.imprensaoficial.ms.gov.br.