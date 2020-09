Administradora, servidora pública vê cenário de oportunidades para aprimorar gestão

No dia do administrador, servidora pública responsável por assessoria de gestão estratégica da SAD destaca desafios do profissional na atualidade, além de apresentar panorama sobre a pandemia e novos conceitos ligados à governança

O Dia do Administrador, data celebrada nesta quarta-feira (09) traz reflexões sobre o papel deste profissional nos dias atuais, em especial, quando o assunto é Gestão Pública. Para elencar estes desafios, a servidora Hosilene Lubacheski, que é chefe da Assessoria de Gestão Estratégica da SAD, vai destacar novos conceitos ligados à Administração Pública, as lições advindas com a pandemia do Coronavírus, além de traçar a relevância de temas como Transformação Digital e Desburocratização.

Hosilene, que está há seis anos à frente dos contratos internos e de gestão da SAD, afirma que estes instrumentos pactuados através de metas a serem cumpridas anualmente, têm como objetivo, fortalecer as relações e compromissos dos superintendentes com as secretarias de estado, fazendo com que o modelo de Gestão Orientada para Resultados chegue na base.

“Esses contratos são importantes por que fazem rodar com mais eficiência o processo de monitoramento e responsabilidade de cada um com as metas acordadas”, esclarece a profissional ao ressaltar que o modelo de entrega, em nível tático e operacional, será estendido a todo o estado no próximo ano.

“Quando falamos em desafios na Administração Pública, estamos abordando temas que estão interligados, como modernização, novas tecnologias, simplificação de estruturas e processos, gestão de pessoas com foco em resultados, enfim, sobre a construção de um futuro baseado em inovação e eficiência”, expõe.

Quando o enfoque é desburocratização e transformação digital, Hosilene é enfática e acredita que, assim como a iniciativa privada, o poder público deve se preparar para esta transformação, que requer mais que o uso de TI, explorando ainda transformação cultural e uso de modelos mentais como estratégias para transformar o ambiente tradicional em um verdadeiro negócio digital.

Em relação à pandemia, Hosi classifica as demandas emergenciais como o homeoffice, como uma avalanche. “Enxergo tudo isso como um cenário de oportunidades de aprimoramento da gestão e são inúmeros os desafios, como o fomento ao empreendedorismo na Administração Pública. Em tempo, acredito que os próximos rumos do governo serão pautados em um olhar mais criterioso para a saúde do servidor, o ambiente de trabalho, qualidade de vida e novos modelos e jornadas de trabalho”, elenca.

Elaine Paes, SAD