Acompanhamento do PGDI pode ser realizado a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (01) está aberto o acompanhamento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI), penúltima etapa do Programa Gestão por Competência.

A fase, que pode ser realizada até 09 de outubro, consiste no acompanhamento do desenvolvimento de cada uma das entregas atribuídas aos servidores estaduais na etapa inicial no Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 2020.

De acordo com a responsável pelo programa, Nayara Nascimento, o objetivo é promover encontros, mesmo que virtuais, entre o servidor e o gestor para que realizem o levantamento das ações desenvolvidas até o momento.

“Esta é uma das etapas mais rápidas e só necessita da análise em conjunta do servidor e chefia imediata sobre as entregas planejadas no início do programa, as dificuldades, avanços e expectativas de resultados através do feedback”, analisou.

O acompanhamento do PGDI deve ser preenchido pelo gestor no site https://www.pg.segov.ms.gov.br/softexpert/login. Vale destacar que neste passo não é necessária a validação do servidor, porém o mesmo pode visualizar o registro do feedback no campo “Meu PGDI” dentro do sistema.

Ana Letícia Gaúna, SAD