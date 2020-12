Acima dos 100 mil casos de Covid, SES volta a alertar sobre disparada de positivos

Em dois dias de dezembro, Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca dos 100 mil casos confirmados de Covid-19. Nesta quarta-feira (2) foram confirmadas mais 951 pessoas infectadas pela doença, totalizando 101.102 desde o início da pandemia.

Os pacientes que não resistiram e vieram a óbito somam 1.793, sendo 13 deles nas últimas 24 horas. A média móvel indica 7,3 vidas perdidas por dia nos últimos 7 dias.

Durante apresentação da live, a secretaria adjunta de saúde, Christine Maymone, alertou para o aumento dos casos e para a consciência da população com relação a ocupação de leitos que também subiu. “Nós não temos uma rotatividade do leito rápida, porque essa é uma especificidade dessa doença”, disparou ao afirmar que o Estado vive uma segunda onda, mesmo com a primeira não tendo terminado.

Responsável pelos Drive Thrus e Disk Coronavírus, o coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Marcelo Fraiha, reforçou as ações de enfrentamento e destacou as novas estratégias diante do aumento de casos, que devem ser implantadas em Campo Grande.

“Tivemos reunião com a equipe técnica da SES, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Saúde para ampliarmos as estratégias de coletas de testes RT-PCR que é o teste ouro. Atualmente temos 12 unidades de saúde e vamos ampliar essa capacidade. A princípio estamos verificando a viabilidade de mais 15 para totalizar 27. Vamos mais do que dobrar”.

Outra medida será a ampliação dos agendamentos feitos pelo Disk Covid no 08006470911, para que ao invés de ligar e conseguir agendar o teste para daqui a 4 dias como ocorre atualmente, o cidadão consiga agendar para o dia seguinte.

Confira o boletim epidemiológico desta quarta-feira, 2 de dezembro aqui.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação