Acidente grave vitima duas pessoas na BR-262

O acidente envolveu cinco pessoas - (Foto: Ribas do Rio Pardo News)

Duas pessoas morreram na manhã desta sexta-feira (9) num acidente na BR-262, envolvendo uma caminhonete e uma picape, entre as cidades de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

Segundo informações da polícia que esteve no local, um rapaz de 22 anos, que conduzia uma caminhonete Nissan Frontier no sentido Água Clara, invadiu a pista contrária e atingiu a picape Strada, que pertence ao Grupo S&D Florestal. Na picape havia 4 homens, sendo que dois morreram antes do socorro chegar.

O motorista da Strada foi identificado como Geraldo Bacelar Domingues, de 45 anos. Um dos passageiros do veículo, Rony Cesar Quirino, de 42 anos, também não resistiu aos ferimentos.

Outras duas pessoas, de 39 e de 37 anos, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo.

O condutor da Frontier foi levado até a Santa Casa de Campo Grande. As investigações seguirão como caso de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.