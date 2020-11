Acidente com carro no Porto do Rio deixa quatro mortos

Um acidente com um carro dentro do Porto do Rio de Janeiro deixou quatro mortos na noite de ontem (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, que trafegava pelo porto, caiu nas águas da Baía de Guanabara e afundou.

Um dos ocupantes conseguiu sair do carro sozinho e sobreviveu ao acidente. Mas os outros quatro ocupantes morreram. Os bombeiros foram acionados por volta das 21h20 e terminaram o trabalho de resgate à 0h40 de hoje (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram identificadas como Denilson Cruz, de 53 anos, Luiz O. Silva, de 40 anos, Paulo Almeida, de 34 anos, e Rogério Sacramento, de 48 anos. As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico-Legal (IML).