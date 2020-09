ACICG abre período de adesão para empresas ao Clube de Benefícios

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) abriu o período de adesões para empresas que queiram se cadastrar no seu Clube de Benefícios. A ferramenta permite que o grupo formado por até 50 empresas, de diversos segmentos, ofereçam seus produtos e serviços com descontos exclusivos para as empresas associadas a ACICG, extensivos aos sócios, colaboradores e dependentes das organizações.

As empresas participantes contarão com ampla divulgação da marca e desconto oferecido no site da Associação Comercial, disparo de e-mail marketing da arte do clube para o banco de associados, desconto na compra de disparos de e-mail marketing, e divulgação da lista dos integrantes do clube pelos consultores ACICG.

“Ao participar do Clube de benefícios a empresa terá chance de oferecer seus produtos e serviços para as mais de 8 mil empresas associadas à ACICG de forma simples, rápida e por três meses inteiros, que é o período que dura cada ciclo da ferramenta”, explica a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro.

As empresas interessadas em integrar o grupo do Clube de Benefícios tem até o dia 16 de outubro para procurarem a Associação Comercial e formalizarem sua participação. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (67) 3312-5000 e (67) 99660-5033.