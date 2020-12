Ação solidária entrega presentes de Natal

Kits de natal que foram doados - (Foto: Divulgação)

Cerca de 300 famílias receberam kits de Natal na quinta-feira, dia 17. A ação foi feita pelo departamento Social Sindifiscal Solidário. Este ano, o departamento ligado ao Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de MS (Sindifiscal-MS) trocou algumas ações de presentear associados e entregou às igrejas e entidades beneficentes, cestas básicas, cobertores, presentes e alegrias.

Além do recurso vir da própria entidade, alguns associados ainda contribuem com valores adicionais para garantir que mais famílias sejam beneficiadas. “Este ano foi difícil para todos e a criação do Departamento Sindifiscal Solidário veio na hora certa. Não só em Campo Grande que temos ações como esta, mas também em outros municípios. A iniciativa por muitas vezes vem do filiado”, explicou o presidente do Sindifiscal-MS, Francisco Carlos de Assis, Chiquinho.

Ação solidária

Durante datas comemorativas como o Dia dos Pais e das Mães, os valores que em 2019 foram destinados à compra de brindes foram trocados por cestas básicas e cobertores. A avaliação da diretoria para alterar a ação foi pelas pessoas que já estavam em uma situação delicada e que viram as esperanças desmoronarem depois da pandemia.

Conforme o relatório produzido pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e publicado pela Agência Brasil, em 2020, o número de pessoas pobres na América Latina deve passar de 186 para 214 milhões de pessoas, enquanto o número de pessoas em extrema pobreza poderá aumentar de 67,5 para 83,4 milhões. Isso significaria que entre 2019 e 2020 a taxa de pobreza regional passou de 30,3% para 34,7% e a taxa de pobreza extrema de 11,0% para 13,5%. As estimativas são da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, a Cepal. “Precisamos fazer a nossa parte, como cidadãos e como fiscais tributários estaduais”, declarou Chiquinho.