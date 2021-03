Ação Funsat Itinerante encaminha 81 pessoas ao mercado de trabalho - Foto: Divulgação/Assessoria

Nos dias 4 e 5 deste mês, a Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Social do trabalho, realizou a ação Funsat Itinerante no CRAS Henedina Hugo Rodrigues, localizado no Bairro Jardim Vida Nova. durante o evento foram oferecidos diversos serviços, atendendo ao todo 231 pessoas. Destas, 81 foram encaminhadas ao mercado de trabalho.

Com diversas vagas disponíveis em várias áreas, quem esteve no local em busca de uma oportunidade de ser recolocado no mercado de trabalho, pôde atualizar seu cadastro e sair com uma carta de encaminhamento para entrevista de emprego. O evento ofereceu ainda serviços de orientação aos empregadores e empregados, qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, orientação, formalização e regularização de MEI (Microempreendedor Individual), carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Também participaram da ação como parceiros Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Procon CG (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor),

Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Junta de Serviço Militar, Semu (Subsecretaria de Políticas para a Mulher), Subjuv (Subsecretaria de Políticas para Juventude), Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Segov

(Secretaria Municipal De Governo e Relações Institucionais) e GCM (Guarda Civil metropolitana).

Dos 231 atendimentos, 154 foram procurar por vagas de emprego e 81 pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho, além de 77 emissões de Carteira de Trabalho Digital. O Diretor Presidente da Funsat, Luciano Martins,

comemorou a participação da comunidade. “É uma satisfação enorme ver que as pessoas entenderam a filosofia da ação. A Funsat, além de trazer os serviços que são oferecidos na sede da fundação, conta com parceiros e hoje com

duas parcerias novas, Sectur e Subjuv, nos traz alegria em ver a humanização da gestão”.

Débora Tamagno, 25 anos e mãe de dois filhos, estava desemprega há pouco mais de dois meses e ficou muito feliz com a ação, pois além de evitar sair para longe de casa, ela conseguiu uma carta de encaminhamento. “Não

posso ficar parada, tenho dois filhos e preciso ajudar meu esposo em casa. Essa ação foi ótima, muito perto da casa da minha mãe, e o melhor ainda, consegui carta de encaminhamento para uma área que eu já tenho

experiência. Tenho certeza que vai dar certo”, diz Débora.

Toda a estrutura de tecnologia e acesso foi implementada pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) que levou diversas ferramentas para a população. É importante lembrar que todas as medidas de biossegurança foram tomadas, assim como o distanciamento social, aferição de temperatura e álcool em gel.