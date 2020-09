Abrasel MS alerta para tentativa de golpe nas redes sociais

O empresário e conselheiro da Abrasel MS, Eduardo Fornari - (Foto: Reprodução)

A Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul alerta que estão sendo criados perfis fakes de estabelecimentos nas redes sociais, especialmente no instagram. Esses perfis emitem vouchers falsos condicionados ao fornecimento do telefone dos clientes.

O empresário e conselheiro da Abrasel MS, Eduardo Fornari, foi alertado por clientes de que havia um perfil fake de seu restaurante, o Vermelho Grill, no instagram, que utilizava as mesmas informações do oficial, inclusive com as fotos originais do restaurante. A diferença é o endereço na rede social, sendo que o fake utiliza um ponto entre as palavras vermelho e grill, que não existe no original.

Eduardo solicitou que as pessoas denunciem o perfil fake e que não passem o telefone, pois o voucher oferecido por ele é falso, além de fazer um alerta aos empresários. “Verifiquem as suas contas para ver se não criaram perfis falsos”.

O presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, informou que a entidade está acompanhando e alertando os empresários a tomarem cuidado e no primeiro indício desse tipo de perfil fazer a denúncia. “Não sabemos qual é a intenção, se pegar os dados para clonar o telefone, ou tentar utilizar o voucher falso, ou até mesmo manchar a imagem do restaurante, o fato é que isso causa transtornos e pode se tornar um grande problema para empresários e clientes”.

A Abrasel MS alerta aos clientes que confirmem a identidade do estabelecimento e antes de passarem os dados verifiquem junto ao bar e restaurante se aquele voucher é real ou falso.