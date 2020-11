MS faz capacitação dos destinos turísticos durante esta semana em evento virtual - ( Foto:Governo do Estado MS/@visitmsoficial )

De 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020 a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul promove o ABETA Conecta no MS, evento virtual ministrado pela Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta). O Encontro Regional de Turismo de Aventura e Natureza é um evento que tem como objetivo reunir, integrar e capacitar profissionais do segmento de ecoturismo e turismo de aventura através de palestras inspiradoras, oficinas de capacitação técnica, estudos de casos e divertidas vivências experienciais.

Para a gerente de Mercado da Fundtur MS, Karla Cavalcanti, além de belezas naturais os destinos de ecoturismo e aventura precisam de uma operação segura para serem bem posicionados no mercado. “O Abeta Conecta é uma capacitação aprofundada, realizada por profissionais com formação de alto nível e muito experientes, que trazem para o trade do MS temas como formatação de produtos, gestão de riscos e sustentabilidade, além de temas altamente atuais como segurança sanitária e marketing digital. É uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento de qualidade, de alta aplicabilidade e que com certeza contribuirá para que nosso destino se destaque cada vez mais no mercado, não apenas por suas belezas, mas também por sua operação responsável”, salienta.

O evento conecta de maneira criativa, sustentável e inspiradora os diferentes atores da cadeia produtiva do turismo em torno do conhecimento, do relacionamento e da emoção. Deste modo, o Abeta Conecta melhora a gestão e a capacidade de inovação de micros e pequenos negócios, amplia e fortalece os laços de relacionamentos entre os participantes, promove o associativismo e gera novas oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do turismo local, além de promover e agregar valor ao destino anfitrião.

Bruno Wendling, diretor-presidente da FundturMS, fala sobre os desafios enfrentados pelo setor em 2020. “ Fundação de Turismo acha importante trazer a oportunidade do conhecimento para os empresários do setor e também incentivar a união entre todos, já que esse ano não foi tão oportuno para que estivéssemos juntos presencialmente em outras ações. Mesmo assim buscamos oportunidades de interagir com o trade turístico do MS e fazer com que todos pudessem melhorar seus produtos. É importante que nos mantenhamos fortes para a retomada do turismo”.

O diretor executivo da Abeta, Luiz Del Vigna, destaca a importância da ação. “Eu acredito no papel de relevância que o MS tem no cenário nacional, sou muito fã do que o estado tem a oferecer em termos de recursos, espaços e atrativos naturais. Acredito que a preservação ambiental, a produção de alimentos, a indústria verde criativa onde o turismo do MS se insere, tem um potencial imenso de transformar o destino numa referência nacional de desenvolvimento humano, que implica em desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por essas características, o trabalho que a Abeta vai desenvolver ao longo da semana, de capacitação e de trocas de experiências profissionais, colabora para o aprimoramento da oferta turística sul-mato-grossense. Para nós o estado é muito importante, pois temos associados nos principais destinos como Bonito/Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande. E por tudo isso a nossa responsabilidade de levar um conteúdo de qualidade é muito grande. O brasileiro precisa redescobrir o Brasil, então esperamos que o Abeta Conecta possa ajudar os empresários de todas as regiões do MS a melhorar a sua oferta turística e aproveitar essa oportunidade”.

Confira a agenda de capacitações, que acontecem sempre das 13h30 às 17h30:

Dia 30/11/2020

Desenvolvimento de produtos e destinos: tem como objetivo capacitar o participante a compreender o mercado de turismo na natureza, desenvolver produtos turísticos, precificar serviços de ecoturismo e turismo de aventura e desenvolver padrão profissional de atendimento e hospitalidade.

Dia 01/12/2020

Sustentabilidade no Turismo de Natureza: primeiros passos para uma gestão sustentável em empresas de ecoturismo e turismo de aventura.

Dia 02/12/2020

Gestão de Riscos Normas Técnicas: tem como objetivo promover o entendimento sobre a Gestão dos Riscos em atividades de turismo de natureza com base na Norma ABNT NBR ISO 21101, elucidar sobre a norma ABNT NBR ISO 21101 e o processo da implementação do sistema de gestão da segurança, trazer informações sobre a gestão de risco nas atividades de ecoturismo e aventura, pontuar os aspectos legais referentes à atividade de ecoturismo e aventura.

Dia 03/12/2020

Segurança Sanitária: tem como objetivo refletir sobre o risco da COVID-19 abordando práticas sanitárias para a prevenção do contágio, refletir sobre o coronavírus SARS COV-2 e formas de transmissão durante a prática de atividades de Turismo de aventura, abordar práticas sustentáveis na adoção de medidas de prevenção de contágio da COVID-19, apresentar recomendações de prevenção de contágio da COVID-19 nas atividades de turismo de natureza.

Dia 04/12/2020

Marketing Digital e Comunicação no Turismo de Natureza: tem como objetivo oferecer fundamentos para formação de empresários e profissionais que queiram se capacitar como analista de marketing, produtores de conteúdo ou gestores de marketing para empreendimentos relacionados ao turismo. Pretende também familiarizar os participantes com os conceitos e as técnicas modernas do Marketing Digital, por meio da identificação de cases de sucesso e melhores práticas gerenciais adotadas por empreendimentos de sucesso.

Além disso, o módulo vai apresentar as recentes mudanças nas relações de negócios relacionados ao turismo como consequência da explosão do ambiente on-line e das ferramentas digitais, oferecer ferramentas e conteúdo para que os participantes possam estudar, aprender e compartilhar sobre cada tema abordado, auxiliar os participantes a identificarem o público e utilizarem de maneira correta as ferramentas de Marketing Digital.

Para mais informações sobre o Abeta Conecta no Mato Grosso do Sul acesse http://info.visitms.com.br/abeta-conecta