Aberto processo seletivo de profissionais da saúde para atuarem na Agepen

Em casos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato por telefone ou por meio do WhatsApp no número (67) 3318-1466, já que não haverá atendimento presencial para garantir a prevenção do contágio da doença Covid-19 - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Vagas são para os municípios de Campo Grande e Corumbá

Nesta quarta-feira (02.09), o Governo do Estado publicou edital de abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Os profissionais atuarão nos municípios de Campo Grande e Corumbá, em atividades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas privadas de liberdade, previstas no Plano de Ação Estadual para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

São vagas para as funções de médicos – 20 horas (7 vagas para Campo Grande e 2 para Corumbá), farmacêuticos (2 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), enfermeiros (5 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), odontólogos - 20 horas (2 vagas para Campo Grande), técnico de enfermagem (4 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá) e auxiliares de serviços de saúde – auxiliar de saúde bucal (1 vaga para Campo Grande).

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular será exclusivamente no período compreendido entre às 08h do dia 02 de setembro e às 17h do dia 04 de setembro de 2020, através do site www.concurso.ms.gov.br.

Em casos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato por telefone ou por meio do WhatsApp no número (67) 3318-1466, já que não haverá atendimento presencial para garantir a prevenção do contágio da doença Covid-19.

Para conferir os requisitos básicos, remuneração, vantagens de serviços, atribuições básicas, documentos necessários e valores dos títulos que serão apresentados na etapa de avaliação curricular, acesse as páginas 90 a 100 da edição nº 10.267 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna, SAD