Aberto período de inscrições para contratação de Técnicos de Suporte em Tecnologia da REE

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado de Educação (SED) tornou público, nesta sexta-feira (26), o Edital de abertura do período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que objetiva a contratação de Técnicos de Suporte em Tecnologia (TST) para atuação nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE).

De acordo com a publicação, poderão participar do Processo Seletivo os profissionais que possuam os requisitos básicos para a função especificada no Edital e que, cumulativamente, preencham os requisitos constitucionais e legais exigidos para a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul.

Período de Inscrições e envio online de documentos para a Avaliação Curricular ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 03 de março. A publicação dos resultados será no dia 16 de março.

Para mais informações, acesse o documento disponível para consulta na página 79 da Edição n. 10.420 do Diário Oficial do Estado (DOE).