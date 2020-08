Abertas inscrições para cursos on-line de capacitação da Fundesporte

Cursos e Capacitações - ( Foto: Divulgação/arquivo/Governo Do Estado)

Dois cursos on-line dão sequência ao Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física nesta sexta-feira (14). As transmissões ao vivo, promovidas pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), acontecem no canal oficial da Fundação no YouTube.

O primeiro curso, às 9 horas, tem como tema “Estratégia para o desenvolvimento das lutas no contexto escolar” e será ministrado pelos professores Fabrício Cesar Ravagnani, Jeeser Alves de Almeida e Tiago Lopes Brandão, com mediação de Anne Talitha Silva.

Dentre os principais itens a serem discutidos, podem-se destacar experiências de êxito de inserção dos esportes de combate no ambiente escolar, em especial no ensino médio; os principais norteadores e ferramentas para o ensino de lutas no ensino superior e o uso das artes marciais como instrumento de disciplina e melhora no aprendizado, além de auxiliar na contenção da evasão escolar.

Mais tarde, às 14 horas, os professores Renato Lima de Aguiar e Silvan Menezes dos Santos vão abordar “A educação física e as dimensões do esporte”, com moderação de Rodrigo Aranda Serra. A explanação terá como foco o caráter multidimensional do esporte na contemporaneidade e como é desenvolvido no espaço educacional formal durante as aulas de Educação Física.

Ambos os cursos seguem com inscrições abertas até as 23h59 desta quinta-feira (13), com vagas limitadas. CLIQUE AQUI para conferir a lista completa de cursos e os links para inscrição.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

O objetivo é o desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidade e mudança de atitudes, contribuindo com o melhor desempenho nessa área, na busca constante de novas competências.

Além de fisiologia do exercício, a série de cursos apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Cada curso tem carga horária de duas horas, com certificação aos participantes, que será emitida a partir de novembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.