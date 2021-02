Abertas inscrições para curso gratuito de marketing pessoal destinado a jovens com mais de 16 anos

Estão abertas até o dia 18 de fevereiro as inscrições para o curso gratuito de marketing pessoal para vendedores você é o seu melhor produto - (Foto: Secom/MS)

Estão abertas até o dia 18 de fevereiro as inscrições para o curso gratuito de marketing pessoal para vendedores – você é o seu melhor produto. As aulas acontecem de 22 a 26 de fevereiro e apesar de serem na modalidade à distância, o aluno deverá comparecer ao polo (escola) de sua cidade para acompanhar os conteúdos em tempo real, pois não será possível assistir às aulas fora do horário já pré-determinado.

Segundo o Coordenador de Empregabilidade e Capacitação da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude, Fernando Martinelli, o curso é destinado a jovens com idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

Serão destinadas 10 vagas para Campo Grande e para os municípios de Água Clara, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas, 5 vagas para cada, totalizando 40 vagas.

O curso tem como objetivo apresentar ao vendedor técnicas de marketing pessoal que lhe permitam melhorar sua imagem pessoal e profissional, para atrair e manter clientes, estabelecendo um diferencial de mercado. É destinado para vendedores e demais profissionais de vendas, marketing e gestão comercial.

É de suma importância que cada aluno leve seu material, como fone de ouvido, caneta e caderno, para que assim as normas de biossegurança sejam cumpridas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro através do link: http://www.cursos.ms.gov.br/Subjuv

Para informações ligue: (67) 3316-9141 ou envie e-mail para juventude@segov.ms.gov.br

Locais para realização do curso:

Campo Grande – Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha (Rua Itaóca, 196, Jardim Tarumã);

Dois Irmãos do Buriti – Escola Municipal Felícia Emiko Kawamura (Rua Felícia Emiki Sakitani. 34);

Dourados – Rede de Coordenadorias Mulheres/ LGBTQI+/ Juventude/Imigrante (Rua João Rosa Góes, 395, Jardim América);

Paranaíba – Escola Estadual José Garcia Leal (Praça da República, 255, Jardim Imperial) e

Três Lagoas – Senac (Avenida Antônio Trajano, 216, Centro).