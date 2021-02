Abertas inscrições para credenciamentos de profissionais da Escolagov

A Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) divulga na edição desta segunda-feira (08) do Diário Oficial do Estado, o Processo Seletivo para o Credenciamento de Consultores, Instrutores, Tutores, Revisor de Textos e Intérprete de Libras. As inscrições serão realizadas no período de 08 de fevereiro a 31 de março de 2021, no site da Fundação, no www.escolagov.ms.gov.br.

Entre os requisitos exigidos no edital, é necessário ter graduação de Nível Superior reconhecida pelo MEC; ser brasileiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal ou estrangeiro com visto permanente no país, ter idade mínima de 18 anos completos, estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino e residir no Estado de Mato Grosso do Sul.

Também é preciso ter experiência comprovada nas áreas de atuação, funções e atividades pretendidas. Quanto à documentação, são exigidos a apresentação de currículo, documento com foto (RG, CNH, Passaporte, Identidade Funcional ou carteira profissional), título de eleitor com comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino, PIS, Pasep ou NIS, Certidão de Nascimento, Casamento ou Declaração de União Estável; e os comprovantes; Residência Atualizado, Graduação de Nível Superior e de Experiência Docente ou Técnica.

Além dos documentos, requisitos e experiência exigidos, os candidatos também integrarão a etapa de Análise Curricular. Os quadros de pontuações de Escolaridade, Cursos de Aperfeiçoamento e Tempo de Serviço também estão listados na Publicação.

Segundo o diretor-presidente da Fundação, Wilton Paulino Junior, as inscrições compreendem atuação em cinco áreas do Conhecimento, sendo elas Ciências Exatas e da Terra; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Letras, Linguística e Arte; Ciências Agrárias e Engenharia. Ao todo, estão elencadas oportunidades em 236 sub-áreas de atuação.

“O objetivo é ampliar o atendimento na área de desenvolvimento dos servidores, com cursos de qualificação e aprimoramento profissional que contribuam e modernizem a Gestão Pública em todas as suas áreas e, consequentemente, melhorar os serviços prestados pelo Estado à população sul-mato-grossense”, avalia Wilton Paulino Junior.

O quadro de remuneração, informações sobre as etapas do certame bem como o Resultado Final, além dos anexos para preenchimento do Curriculum Vitae dos candidatos, além dos quadros para preenchimento das comprovações de escolaridades, cursos e tempo de serviço também estão no edital, que pode ser acessado entre as páginas 113 a 124 da edição desta segunda-feira (08) do Diário Oficial do Estado.

