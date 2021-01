2ª etapa de pré-matrículas da REE começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (11.01) a 2ª etapa de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE). Até sexta-feira, dia 15 de janeiro, os interessados que podem concluir o processo diretamente pelo site da Matrícula Digital. O período também vale para a efetivação da matrícula dos estudantes relacionados na lista de designação, publicada neste domingo (10.01).

A 1ª lista de designação, disponível no site da Matrícula Digital, é formada pelos estudantes pré-matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE), entre os dias 30 de novembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021. A relação pode ser consultada no portal da Central de Matrículas da REE. Para a efetivação da matrícula, é necessário ir até a escola - entre os dias 11 e 15 de janeiro - para efetivar a matrícula entre os dias, com a apresentação dos documentos obrigatórios.

Em caso de dúvidas, pais e/ou responsáveis podem acessar o site da Central de Matrículas da REE para orientações sobre essa e outras etapas. O atendimento da Central também pode ser feito pelo 0800-647-0028 ou de forma presencial, em Campo Grande.

A 2ª etapa da pré-matrícula, iniciada nesta segunda-feira, é voltada para aqueles que não tenham concluído o preenchimento dos dados na plataforma da Matrícula Digital ou que tenham perdido os prazos da primeira etapa. Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. No painel, devem ser fornecidas informações como telefone, endereço completo, dados para identificação e unidades escolares apontadas como opções para ingresso.

A segunda - e última - etapa, se encerra às 23h59 (horário de MS) do dia 15 de janeiro de 2021. Os estudantes que concluírem essa etapa terão os nomes publicados na segunda lista de designação, que será publicada no site da Central de Matrículas no próximo domingo, dia 17 de janeiro.

Atendimento

A SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Vinícius Espíndola, SED