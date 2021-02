25 famílias assinam o contrato e garantem a casa própria em Figueirão

Famílias assinam o contrato - Foto: Laziney Martins/Prefeitura de Figueirão

A Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul (Agehab), juntamente com a Prefeitura de Figueirão e a Caixa Econômica Federal (CEF), assinaram nesta segunda-feira (08) o contrato para construção de 25 unidades habitacionais no município.

O ato contou com a presença de todas as famílias contempladas pelo Programa FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) subsidiado; as recomendações sanitárias para impedir a disseminação do coronavírus foram respeitadas, com base na Organização Mundial de Saúde (OMS). A assinatura dos documentos aconteceu na Escola Municipal Antônio Inácio Furtado Polo.

Com a nova realização na vida de Angélica da Silva e de sua família, o imóvel próprio garante segurança, conforto e felicidade. “O sentimento é de gratidão pois estávamos lutando por isso há um tempo, então estamos felizes. É a oportunidade que mudará a minha vida”, celebrou a dona de casa.

Satisfeito em ver tantas pessoas garantindo o direito de ter algo para chamar de seu, o diretor-presidente do Consórcio Solidário (CONSSOL), Auro Silva, conduziu a cerimônia. Ele também falou a respeito das casas destinadas aos beneficiários do programa e do papel dos responsáveis pelas obras.

É bom frisar que nesse empreendimento habitacional, assim como nos outros, trabalhamos para que a pessoa consiga o direito de morar com dignidade e com habitação de qualidade”, afirmou Silva.

“Nosso parceiro é a VBC Engenharia, logo será um trabalho sólido, diferente, especial. O quanto antes essas famílias poderão usufruir da própria conquista”, finalizou Auro, empolgado com o resultado final.

O CONSSOL é uma entidade organizadora de empreendimentos habitacionais, habilitada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR,) e pela Agehab.

Cumprindo o primeiro compromisso com a habitação de seu mandato, o prefeito do município, Juvenal Consolaro, tratou a situação com humanidade e respeito. Há aproximadamente 40 anos na região, ele garantiu que uma casa é peça fundamental na vida de qualquer ser humano, independente da história de vida.

“As famílias, os jovens, o casal quando se une, pensam em filhos, mas pensam imediatamente em uma casa. É algo que trará proteção para a vida deles, é um lugar que será espaço de construção para os próximos projetos de vida dessas pessoas. É o ninho para onde vão todos os dias após o trabalho”, enfatizou o político.

Também estavam presentes na cerimônia a representante da Caixa Econômica Federal, Juscilene Barbosa, o coordenador de obras da VBC Engenharia, Carlos Busanelli, e a presidente da Câmara Municipal de Figueirão, Luciene Teodoro da Silva. O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, foi convidado e participou do evento.

“Conseguir fazer uma família ter sua casa própria é uma coisa que nos move o coração. Esse programa deu certo em nível Brasil porque o mesmo é a soma de esforços dessa mesa de reuniões presente aqui, e principalmente das pessoas beneficiadas”, pontuou Maria do Carmo Avesani Lopez, diretora-presidente da Agehab.

As casas formarão o Conjunto Residencial Figueira I e a entrega é prevista para o segundo semestre desse ano.