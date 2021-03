16 candidatos aprovados no concurso PM e CBM são convocados para exame de aptidão mental

O Governo do Estado publicou, nesta sexta-feira (12), quatro editais sobre os Cursos de Formação de Oficiais e Soldados da Polícia Militar e de Oficiais Especialistas e Soldados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul - (Foto: Arquivo)

O Governo do Estado publicou, nesta sexta-feira (12), quatro editais sobre os Cursos de Formação de Oficiais e Soldados da Polícia Militar e de Oficiais Especialistas e Soldados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Foram convocados 16 candidatos para realizarem a fase do exame de aptidão mental, sendo 1 para o Curso de Formação de Oficiais da PM, 10 para o CF de Soldados da PM, 1 para o CF de Oficiais Especialistas do CBM e 4 para o CF de Soldados do CBM.

O exame será realizado no dia 28 de março, na Academia de Bombeiro Militar (ABM), que está localizada na Rua José Antônio Pereira, nº 1.968, Centro. O fechamento dos portões será às 08h (horário de MS).

Para conferir os editais completos, clique aqui e confira nas páginas 85 a 90 da edição nº 10.437 do Diário Oficial do Estado.