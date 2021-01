144 lotes de veículos e sucatas serão leiloados nesta terça-feira

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) realiza nesta terça-feira (12) o leilão de 87 carros, 56 motos e um lote com quatro sucatas, totalizando 144 lotes de veículos e sucata.

Com valor comercial e a possibilidade de reutilização de peças e conjuntos de peças, o leilão na modalidade on-line acontecerá a partir das 14h (horário de Mato Grosso do Sul) no site da leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br.

Vale destacar que por ser proibida a visitação no dia do leilão, os interessados possuem até às 16h desta segunda-feira (11) para verificar os bens pessoalmente. O local para visitação é no Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/Supat/SAD, que está localizado na Rua Paracatu, s/n, esquina com a Rua Jaboatão no Bairro Silvia Regina.

Além disso, para realizar a oferta de lances para arrematação de lotes, o interessado deve cadastrar e-mail e CEP no site da leiloeira. Já para conferir o edital completo, adendos e demais avisos, clique aqui.

Ana Letícia Gaúna, SAD