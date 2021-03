10 técnicos de enfermagem são convocados em processo seletivo da Funsau

Candidatos aprovados no processo seletivo da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) foram convocados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos desistentes.

A convocação dos 10 candidatos aprovados para a função de Técnico de Enfermagem é para amanhã, dia 11 de março, no período das 07h30 às 11h e 13h às 16h, observando o horário de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV.

Clique aqui e confira nas páginas 34 e 35 os documentos e requisitos necessários.

Ana Letícia Gaúna, SAD

Foto: Edemir Rodrigues