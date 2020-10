Com novas regras de horário, passe de estudante é liberado em Campo Grande

Os beneficiários do direito que necessitam deslocar-se depois das 21h têm de se cadastrar no Consórcio Guaicurus pelo telefone 3316-6600 - (Foto: Karine Mattos e Glenda Gabi)

O passe do transporte público para os estudantes da Capital teve sua liberação confirmada nesta quinta-feira (15). Segundo publicação do Diário Oficial de Campo Grande, existem restrições de horário para o uso e reativação está condicionada a algumas regras. Os alunos poderão utilizar os ônibus apenas em dias úteis e a circulação deverá ocorrer das 7h45 às 16h e das 19h à 0h.

Os beneficiários do direito que necessitam deslocar-se depois das 21h têm de se cadastrar no Consórcio Guaicurus pelo telefone 3316-6600.

Apenas as escolas estão autorizadas a protocolarem os dados dos estudantes na unidade da Assetur (Associação de Empresas do Transporte Coletivo Urbano) para que o benefício seja liberado. A reativação do passe só será efetivada após três dias úteis desse procedimento, que deverá ser realizado pelas instituições de ensino.

No decreto, há ainda a informação que somente tais estabelecimentos deverão retirar os cartões liberados no endereço da associação.

A publicação também estabeleceu regras para o uso do benefício durante o período pandêmico, como o transporte em pé dentro dos ônibus. Isso está proibido desde que algumas questões sejam levadas em consideração, como a existência de adesivos informativos sobre a capacidade máxima de passageiros em pé pelo fabricante.

Os ônibus com ar-condicionado e/ou climatização também não podem transportar usuários com janelas ou alçapões fechados.