Campo Grande tem tarde de chuva forte e ventania

Chuva em Campo Grande - (Foto: Iury de Oliveira)

A previsão do tempo que apontava para uma tempestade nessa quarta-feira (14) em Mato Grosso do Sul se confirmou com ventos fortes, chuva de 30 e 60 milímetros e até granizo em algumas regiões.

Em Campo Grande o clima começou a mudar por volta das 14h quando começou uma ventania de 80km/h. A temperatura que estava em 38,6º C abaixou para 27ºC em cerca de 20 minutos. Pouco tempo depois veio a forte chuva, foi cerca 6,6 milimetros. Em algumas regiões a energia chegou a oscilar.

A ventania no Estado variou entre a 60 e 100 km/h.

Itaporã e Dourados registra até aqui o maior índice de chuva com 62mm. Também choveu bastante em Ivinhema, Caarapó, Ponta Porã e Amambaí.