Zverev se defende das acusações da ex-namorada: 'Isso não representa o que sou'

O tenista alemão Alexander Zverev deu, nesta sexta-feira, uma explicação mais detalhada na busca de negar as acusações de abuso doméstico feitas pela ex-namorada Olga Sharypova no mês passado. Segundo ela, o atleta, de 23 anos, teria tentado estrangulá-la com um travesseiro antes da disputa do US Open do ano passado.

Zverev foi questionado sobre isso durante uma coletiva de imprensa antes do início do ATP Finals, que será disputado a partir de domingo em Londres. "Essas acusações são simplesmente infundadas e falsas, disse o tenista.

"Tivemos nossos altos e baixos, mas a forma como nosso relacionamento é descrito em público não é a verdade. Não sou assim, não foi desta forma que fui criado pelos meus pais. Isso não representa o que sou como pessoa", disse o número sete do ranking mundial. "Fico triste que o impacto de tais falsas acusações possam ter sobre o esporte, no mundo exterior, em mim também. Eu realmente peço desculpas que o foco mudou do esporte", disse o jogador, enquanto olhava para o seu celular no colo.

Sharypova inicialmente acusou um ex-namorado não identificado de abuso nas redes sociais. Mas em entrevista ao site de esportes russo Championat, Sharypova disse que Zverev tentou estrangulá-la com um travesseiro e bateu a cabeça dela contra a parede em um hotel de Nova York antes do US Open em 2019. Ela disse que temia por sua vida no momento.

Em uma entrevista à revista Racquet publicada este mês, Sharypova disse que teria sofrido abusos físicos e emocionais com Zverev.