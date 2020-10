Zverev avança em Colônia e buscará sua 20ª final em ATP contra espanhol

O tenista alemão Alexander Zverev precisou de três sets para superar o sul-africano Lloyd Harris e chegar às semifinais do Torneio de Colônia, nesta sexta-feira. Agora, o tenista da casa tentará chegar em sua 20ª final de ATP em duelo com o espanhol Alejandro Davidovich.

Zverev levou um susto antes de confirmar mais uma vitória em Colônia. Após 6/4 no primeiro set, ele viu o rival reagir e, com 6/3, levar a partida para o terceiro set. O principal cabeça de chave no torneio alemão, porém, espantou a zebra em alto estilo: com "pneu". Fez 6 a 0 e agora desafia o espanhol.

Davidovich também precisou de três sets para avançar. Passou pelo austríaco Dennis Novak com 6/3, 2/6 e 6/3.

A outra semifinal terá Felix Auger-Aliassime e Roberto Bautista Agut. O canadense bateu Radu Albot, da Moldávia, por 6/3 e 6/0, enquanto o espanhol superou o polonês Hubert Hurkacz por 7/6 (7/4), 5/7 e 6/0.

Em São Petersburgo, o torneio russo também contou com jogos das quartas de final nesta sexta-feira, o canadense Milos Raonic venceu o duelo de cabeças de chave contra o russo Karen Khachanov por 6/1 e 7/6 (7/1).

Na busca pela vaga na final, Raonic terá pela frente o croata Borna Coric, que superou o americano Reilly Opelka por 7/6 (7/3) e 6/3. A outra semifinal terá o local Andrey Rublev, que eliminou o britânico Cameron Norrie por 6/2 e 6/1, e o canadense Denis Shapovalov, algoz do experiente suíço Stanislas Wawrinka por 6/4 e 7/5.