Zidane lamenta situação de Marcelo e Isco no Real: 'Me dói a situação que vivem'

Em sua última partida em 2020, o Real Madrid entrará em campo nesta quarta-feira contra o Elche, fora de casa, pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. Nesta terça, o técnico francês Zinedine Zidane concedeu entrevista coletiva e o assunto principal não foi o jogo, mas sim a situação de dois jogadores que pouco atuaram nesta temporada: o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e o meia Isco.

Zidane revelou que lamenta que os dois não são titulares neste momento no Real Madrid. "Marcelo e Isco são jogadores muito profissionais, sérios e estão trabalhando bem. Vão ter uma oportunidade. É claro que me dói a situação que vivem porque ambos querem jogar. São situações complicadas. É a parte má de ser treinador. Tenho de enfrentar isso, é a minha responsabilidade", afirmou.

O treinador sabe que tem sido alvo de críticas por algumas decisões que toma no clube. Mas não liga para isso. "Isso é algo que não me incomoda. Vocês (jornalistas) fazem o trabalho de vocês e eu, o meu. As dificuldades estão sempre presentes. Não é quando estamos ganhando que somos os melhores porque vão existir sempre jogos complicados. Isso não vai mudar nada. Vamos continuar trabalhando", disse.

Para o jogo contra o Elche, Zidane contou que pode contar com o meia belga Eden Hazard, desfalque desde o final de novembro por conta de uma lesão muscular na perna direita. "O Eden vai estar conosco amanhã (quarta-feira) e a ideia é que possa jogar uns minutos. Em outro dia decidimos de outra forma. São já muitos dias integrado na equipe e a intenção é aproveitá-lo".

Com 32 pontos, o Real Madrid está empatado com o Atlético de Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, já disputou 15 jogos, dois a mais que o rival.