Zidane indica novas chances a Marcelo no Real Madrid: 'Ainda temos muitos jogos' - ( Foto: Estadão/Facundo Arrizabalaga/Efe )

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, indicou nesta segunda-feira que poderá dar novas chances ao lateral-esquerdo Marcelo na sequência da temporada europeia. O treinador explicou que o brasileiro perdeu espaço no time espanhol em razão da boa fase vivida pelo titular, o francês Ferland Mendy.

"É verdade que ele tem jogado menos. Sabemos o jogador que ele é, o que já nos deu e o que ainda pode dar. É verdade que o Mendy tem jogado muito bem ultimamente, mas ainda teremos muitas partidas", disse Zidane, na véspera da partida contra o Athletic Bilbao, na terça, pelo Campeonato Espanhol.

Nesta temporada, Marcelo perdeu o status de titular devido ao bom momento do francês, que chegou ao Real em 2019, após passagem pelo Lyon. O brasileiro disputou apenas seis partidas nesta temporada e não entra em campo desde o dia 8 de novembro.

Zidane, contudo, indicou que o brasileiro deve receber novas chances em razão do calendário cheio do time espanhol, classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões e também na disputa da Copa do Rei.

"Ele (Marcelo) treina muito bem e tem que continuar o que está fazendo para ter outras oportunidades. É verdade que ele não teve chance ultimamente, mas não é culpa dele. Ele está preparado e está querendo jogar. Vamos ver mais tarde", avaliou o treinador francês.

Zidane também comentou nesta segunda sobre o próximo adversário do Real na Liga dos Campeões. Por sorteio, o time espanhol enfrentará a Atalanta, uma das surpresas da edição passada da competição europeia - parou nas quartas de final.

"Sabemos o time que é e temos muito respeito pela equipe que vamos enfrentar. Este confronto será em fevereiro e no momento o que me importa é o jogo de amanhã porque é uma partida do Espanhol muito importante. É outra oportunidade para demonstrar o que somos como time e o que viemos a fazer", declarou.

Irregular no Espanhol, o Real vem fazendo apresentações oscilantes, com derrotas inesperadas e vitórias suadas. No sábado, levou a melhor no clássico com o Atlético de Madrid e venceu por 2 a 0. Ocupa agora o terceiro lugar da tabela, com 23 pontos, três abaixo da líder Real Sociedad e do próprio Atlético.