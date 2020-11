Zidane considera duelo com a Internazionale uma 'final' para o Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid - ( Foto: Estadão )

Zinedine Zidane considera o duelo, desta terça-feira, diante da Internazionale uma 'final' para o Real Madrid. O time espanhol chega para a disputa da terceira rodada do Grupo B em último lugar, com apenas um ponto ganho, enquanto os italianos somam dois. Shakhtar Donetsk (quatro pontos) e Borussia Moenchengladbach (dois) fazem o outro jogo da chave, na Ucrânia.

"É uma final e vamos abordá-la assim", disse o treinador francês, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva. "São três pontos muito importantes que estarão em jogo e vamos tentar buscá-los", afirmou Zidane, sabedor de que um resultado negativo no Estádio Alfredo Di Stefano pode levar a equipe a uma eliminação ainda na fase de grupos.

O jogo também é decisivo para a Inter, que somou apenas dois empates na competição. "É uma equipe que conhecemos muito bem", disse o comandante da equipe espanhola. "Será um jogo difícil porque se trata de um rival forte técnica e fisicamente. Vai ser outro jogo muito difícil para nós."

O Real Madrid conquistou um ponto graças a um gol de Casemiro, aos 48 minutos do segundo tempo, diante do Borussia Moenchengladbach, na Alemanha, na última rodada. Na estreia, o time perdeu para o Shakhtar Donetsk, em casa, por 3 a 2, após perder o primeiro tempo com 3 a 0 para os ucranianos.

"O futebol está muito equilibrado e não há times pequenos", disse Zidane. "O futebol está se tornando cada vez mais difícil e bonito e todos podem vencer todos hoje em dia e é por isso que temos se ser felizes a cada vez que tivermos sucesso."

Campeão europeu pela 13ª vez em 2018, o Real Madrid teve duas participações ruins na sequência e foi eliminado por Ajax e Manchester City, ambas nas oitavas de final. A última vez que os espanhóis caíram na fase de grupos foi na temporada 1989-90.

Apesar dos resultados ruins na Liga dos Campeões, o Real tem jogado bem no Campeonato Espanhol, ao vencer cinco de seus últimos seis jogos. É o segundo colocado, atrás um ponto da Real Sociedad, mas com um jogo a menos.

Eden Hazard fez seu primeiro início de temporada na vitória por 4 a 1 sobre o Huesca

no sábado, após cuidar de uma lesão muscular. O meia belga deve estar em campo, nesta terça, no Estádio Alfredo Di Stefano. Lucas Vazquez, outro recuperado de lesão, provavelmente ficará disponível no banco de reservas.