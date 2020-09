Zé Roberto volta para o time após isolamento em virtude da Covid

Zé Roberto, atacante do Ponte Preta - (Foto: Divulgação/Ponte Preta)

Isolado desde o dia 29 de agosto após testar positivo para covid-19, o atacante Zé Roberto voltou a treinar com os companheiros na última segunda-feira e deve reforçar a Ponte Preta contra o Avaí, na próxima sexta-feira, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O atacante foi comunicado que estava com o vírus momentos antes do jogo contra o Sampaio Corrêa e teve que ficar em quarentena em São Luis, capital do Maranhão, até a última sexta-feira, quando retornou para Campinas.

Além de Zé Roberto, o técnico João Brigatti tem também a volta do meia João Paulo, que cumpriu suspensão automática na vitória sobre o Botafogo-SP, por 1 a 0. Por outro lado, os meias Vinícius Zanocelo e Camilo devem continuar de fora por contusão.

O treinador também vai precisar mudar a zaga, uma vez que o zagueiro Luizão recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão, assim como o volante reserva Danrley. Alisson é quem deve formar a dupla com Wellington Carvalho.

Na parte de cima da tabela, com 14 pontos, a Ponte Preta enfrenta o Avaí na sexta-feira, a partir das 19h15, na Ressacada, em busca de outra vitória.