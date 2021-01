Zagueiro Matthijs De Ligt é o terceiro caso de covid-19 na Juventus em uma semana

De Ligt aumenta lista de problemas da Juventus - (Foto: Massimo Pinca/Reuters)

A Juventus somou, nesta sexta-feira o terceiro caso positivo para covid-19 em uma semana. Trata-se do zagueiro holandês Matthijs De Ligt. Alex Sandro e Juan Cuadrado foram excluídos da vitória de quarta-feira sobre o Milan, por 3 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada, após testarem positivo para a doença.

De Ligt, que atuou os 90 minutos contra o Milan, está em isolamento, segundo comunicado do clube italiano. Ele não vai poder participar do jogo deste domingo, em Turim, diante do Sassuolo em um duelo de "seis pontos".

Com 30 pontos, a Juventus é a quarta colocada na classificação do Italiano, enquanto o Sassuolo é o quinto, com um ponto a menos. A liderança da competição é do Milan (37 pontos), enquanto a Internazionale tem 36 e a Roma, 33.

Campeã de forma consecutiva desde a temporada 2011/2012, a Juventus busca o décimo título consecutivo. A equipe soma 36 conquistas nacionais, exatamente o número somado por Internazionale e Milan (campeãs 18 vezes cada).