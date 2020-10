Zagueiro Laércio é o novo reforço do Santos e assina contrato até o fim de 2021

Cuca, técnico do Santos - (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O zagueiro Laércio, destaque do Caxias em 2020, foi anunciado, nesta sexta-feira, como novo jogador do time e assinou contrato até 31 de dezembro de 2021. Ele estava treinando há alguns dias com os demais comandados do técnico Cuca.

"Sou muito grato pela oportunidade que estou tendo. É gratificante demais representar um clube como o Santos, que é conhecido mundialmente. Vou buscar contribuir da melhor maneira possível. Minha maior característica é a força, sou bom na bola área e tenho um pouco de velocidade também", disse o novo contratado.

Com 27 anos, Laércio é natural de Marau, Rio Grande do Sul, mede 1,92 metros, pesa 90 quilos, e foi o principal jogador do Caxias no Campeonato Gaúcho deste ano, quando o time chegou à decisão com o Grêmio e ele foi eleito o craque da final.

"Passei por um momento de muita paciência, sempre confiando na palavra das pessoas que me trouxeram para cá, como o técnico Cuca. Estava muito ansioso e agora essa hora chegou. Queria muito que tudo isso se resolvesse para poder desfrutar desse momento, vestir a camisa e poder ajudar dentro de campo", concluiu o novo zagueiro santista.