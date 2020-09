Yamaha domina primeiros treinos livres do GP de San Marino, com Quartararo em 1º

Na Espanha, Quartararo desbanca Viñales e faz a 1ª pole da temporada da MotoGP - ( Foto: Reuters)

O francês Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) fez o tempo mais rápido entre as duas sessões de treinos realizadas, nesta sexta-feira,, no circuito de Misano, na Itália, para a etapa de San Marino, da MotoGP, a ser disputada no domingo. O piloto precisou de 1min32s189, no período da tarde, para superar em 0s009 o tempo obtido na manhã pelo espanhol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

O italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) completou o trio da equipe japonesa, ao completar sua melhor volta apenas 0s178 atrás de Quartararo. Seu desempenho foi mais de um segundo melhor na segunda sessão (1min33s694 para 1min32s367).

Todos eles ficaram longe do recorde da pista registrado pelo espanhol Jorge Lorenzo, em 2018, com 1min31s629. Em corrida, o melhor tempo do circuito é do italiano Andrea Dovizioso, também em 2018, com 1min32s678. O grid de largada será definido neste sábado.

A liderança do Mundial de Pilotos é de Quartararo, com 70 pontos, seguido por Dovizioso (Ducati Team), com 67. O australiano Jack Miller (Pramac Racing) soma 56, enquanto o sul-africano Red Bull KTM Factory Racing tem 49, um ponto a mais que Viñales. O japonês (LCR Honda IDEMITSU) acumula 46 e o supercampeão Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) reúne 45.